Nach ihrer Niederlage bei der Abstimmung über den Brexit-Vertrag will Premierministerin Theresa May das Parlament mit Zugeständnissen der EU doch noch auf ihren Kurs bringen. Am 29. Januar stimmt das Unterhaus über den weiteren Weg bis zum EU-Ausstieg und über Alternativpläne zu Mays Vorgehen ab. Abgeordnete haben Änderungs- oder Zusatzanträge eingereicht. Die Abstimmungen dürften Aufschluss darüber geben, was im Parlament mehrheitsfähig ist. Sollte das Parlament einen Alternativplan annehmen, wäre May rechtlich nicht gebunden, diesen umzusetzen. Politisch wäre der Druck aber enorm. May könnte damit zur EU gehen und versuchen, Änderungen am Brexit-Vertrag auszuhandeln. Über einen geänderten Vertrag müsste das Parlament dann erneut abstimmen, um einen geregelten Austritt zu ermöglichen.



Welche Änderungsanträge vorliegen - ein Überblick:

Bildquelle: dpa