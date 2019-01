Pilgerer nehmen an den rituellen Waschungen teil.

Quelle: Rajesh Kumar Singh/AP

Mit einem Bad tausender Pilger in heiligen Gewässern hat in Indien das größte religiöse Festival der Welt, "Kumbh Mela", begonnen. Zu dem gut sechswöchigen Hindu-Fest im Zusammenfluss-Gebiet von Ganges und Yamuna werden insgesamt rund 120 Millionen Menschen erwartet.



Den zeremoniellen Auftakt der "Mela" machten heilige Männer verschiedener hinduistischer Orden, die bei Sonnenaufgang safranfarben gekleidet ins Wasser stiegen. Hindus glauben, dass ein Bad in jenem Gewässer die Sünden abwäscht.