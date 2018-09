Vor Journalisten ausländischer Medien goss Torra weiter Öl ins Feuer. Kurz vor Beginn der Kundgebung kündigte er an, das Parlament in Barcelona werde bald wieder das Projekt einer verfassunggebenden Versammlung in Angriff nehmen. Er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sein Ziel die Unabhängigkeit Kataloniens ist. Ministerpräsident Sánchez präsentiert sich weiterhin versöhnlich. Die Zentralregierung stütze sich weiter auf "Gesetz und Dialog", sagte er im Parlament in Madrid.