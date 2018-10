... gingen als "blutiger Sonntag" (Bloody Sunday) in die US-Geschichte ein. 600 Menschen begannen von dort einen Marsch zum 86 Kilometer entfernten Montgomery, der Hauptstadt Alabamas.



Der Protestmarsch für die Rechte der Afroamerikaner in den USA wurde von Polizisten jedoch an der Stadtgrenze mit Tränengas und Schlagstöcken zurückgedrängt. Bei dem Eingriff wurden Dutzende verletzt, die Fernsehbilder des brutalen Polizeieinsatzes lösten Entsetzen in der Bevölkerung aus.



Zwei weitere Selma-Montgomery-Märsche folgten, bei dem nur der von der Nationalgarde gesicherte dritte Zug sein Ziel Montgomery erreichte, wo der Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. vor 25.000 Demonstranten eine Rede hielt.



Im August des Jahres unterschrieb Präsident Lyndon B. Johnson das neue Wahlrechtsgesetz (Voting Rights Act). In der Folge konnten sich Millionen Schwarze erstmals als Wähler registrieren lassen.



(Quelle: dpa)

Bildquelle: ap