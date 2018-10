Tausende erlagen damals der Infektionskrankheit, sowohl Zivilisten als auch französische Soldaten, die die Stadt zu dieser Zeit besetzten.



"Die Friedhöfe reichten nicht aus - also wurden Massengräber ausgehoben", sagte Dolata. Wie es auf der Baustelle einer Schießanlage eines Schützenvereins nun weitergeht, war unklar. Es sei eigentlich nicht möglich, hunderte Leichen im Mainzer Stadtgebiet umzubetten. Er ging zudem von weiteren Massengräbern an anderen Orten in der Stadt aus.