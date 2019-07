Die Route über das zentrale Mittelmeer ist am Gefährlichsten: Auf dem Weg von Libyen nach Italien und Malta starb im Jahr 2018 jeder Fünfzehnte. In diesem Jahr kamen bisher 2.755 Menschen nach Italien und 1.048 in Malta. 341 Migranten starben auf dem Weg dorthin. "Das bedeutet, dass auf der Route Libyen-Italien jeder elfte Migrant und Flüchtling stirbt", erläutert Melzer.