Ermöglicht werden solche Datensammlungen in erster Linie durch Leichtsinn. Nutzer, die dieselben Passwörter für mehrere Accounts bei unterschiedlichen Diensten verwenden, machen es Angreifern, die auf persönliche Daten aus sind, sehr leicht. Ein Teil der jetzt veröffentlichten Daten ist zudem sehr einfach unverschlüsseltem Mail-Verkehr zu entnehmen. Adressen und Handynummern sind in den meisten Mail-Signaturen verzeichnet und leicht zu ermitteln. Wer solche Daten nicht in der Öffentlichkeit haben will, sollte sie nicht in eine Mail schreiben. Und auch das Ausspähen von Daten auf Twitter und Facebook stellt keine allzu großen technischen Anforderungen an die Angreifer: Daten auf sozialen Plattformen gelten als unzureichend geschützt.