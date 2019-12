Quagga-Muscheln im Bodensee.

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Die Quagga-Muschel breitet sich seit rund drei Jahren massenhaft im Bodensee aus - und richtet vermehrt Schäden an. Das bis zu 40 Millimeter große Tier setzt sich etwa in den technischen Anlagen des Zweckverbands Bodensee-Wasserversorgung fest, so eine Sprecherin.



Um diese noch intensiver zu reinigen, seien vier neue Mitarbeiter eingestellt worden. Ziel sei auch, die Ausbreitung der Muschel ins Trinkwassernetz mit Hilfe von Ozon zu verhindern. Welche Auswirkungen sie auf das Ökosystem im Bodensee haben, ist noch unklar.