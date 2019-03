Daimler will ab 2021 massenhaft selbstfahrende Autos bauen.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der Daimler-Konzern will schon bald massenhaft selbstfahrende Autos fertigen. "Wir bereiten uns darauf vor, ab 2021 eine große Zahl an Robotaxis bereitzustellen", sagte Mercedes-Benz-Manager Michael Hafner der "Automobilwoche". Als erstes sollen die Fahrzeuge in den USA und Europa eingeführt werden, später dann in China.



Daimler wolle in einer ersten Welle mehr als 10.000 Stück produzieren, berichtete die Zeitung. Die Robotaxis sollen unter anderem in Sindelfingen gefertigt werden.