Einen Monat nach ihrem Entstehen erreichte die Protestbewegung der "Sardinen" am Samstag die italienische Hauptstadt. Dicht gedrängt, wie die Sardinen eben, hatten sie bei ihrer ersten Spontandemo gegen den Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, am 14. November auf der Piazza Maggiore in Bologna stehen wollen. Das gelang, und es folgten Dutzende Kundgebungen in vielen italienischen Städten. Die "Sardinen" verstehen sich als Bewegung gegen Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Hassreden. Eine Partei wollen sie nicht werden. Am Sonntag wollten sie beraten, wie sie sich künftig organisieren.