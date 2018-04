Solidaritätskundgebungen wurden unter anderem aus Sydney (Australien), Tel Aviv (Israel) und London (Großbritannien) gemeldet. Sogar in China sollen sich Menschen zu Demonstrationen versammelt haben. Auch in Deutschland waren Kundgebungen geplant. In Berlin kamen etwa 150 Menschen zum Protest vors Brandenburger Tor. In München waren es 175 bis 200 Teilnehmer, in Bonn ein paar Dutzend.



Bei der zentralen Veranstaltung in Washington wollten die Menschen vom Kapitol zum Weißen Haus ziehen. Wegen der großen Menge, die sich schon am frühen Morgen zu bilden begann, war aber nicht sicher, ob sich das überhaupt umsetzen lassen würde. "Und wir werden weitermachen, bis unsere Stimmen gehört werden", sagte Schüler David Hogg von der betroffenen High School in Parkland.