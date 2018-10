Nach Artikel 155 der spanischen Verfassung scheint die Sache klar: Ab sofort hat die Zentralregierung in Madrid das Sagen in Katalonien. Doch was nach Recht und Gesetz unzweifelhaft scheint, ist in der Praxis alles andere als leicht umsetzbar für den spanischen Regierungschef Mariano Rajoy. Madrids Macht ist nicht so tief in der autonomen Region im Nordosten des Landes verwurzelt, um dort wirklich Eindruck zu machen.



Da ist zum Beispiel die Verwaltung. Sie ist eine der größten Hürden für eine tatsächliche Kontrolle der Region. Nur neun Prozent der Beamten Kataloniens, das sind rund 26.000 Mitarbeiter, werden von der Zentralregierung gestellt. Nach Berechnungen der Zeitung "El País" hat Madrid nur 842 Richter und 5.900 Angehörige der Sicherheitskräfte in Katalonien unter direkter Kontrolle. Das Bild von auf Kreuzfahrtschiffen vor der Küste in Bereitschaft gehaltenen 10.000 linientreuen Kräften der Guardia Civil und der Polizei spricht Bände.



Von den 304.000 Beamten in Katalonien arbeiten 167.000 für die Regionalverwaltung und 84.000 in den zahlreichen Rathäusern und Gemeindeverwaltungen. Zwar drohte die spanische Vizeregierungschefin Soraya Saenz de Santamaria, die die katalanische Verwaltung kontrollieren soll, bei Ungehorsam mit Entlassungen. Aber nicht jeden dürfte das schrecken. Ein Sprecher der Bildungsgewerkschaft Ustec erklärte, Katalonien werde "keine Verwaltung anerkennen, die nicht aus den Stimmurnen des katalanischen Volkes hervorgegangen" sei.

