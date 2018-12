Präsident Emmanuel Macron.

Quelle: Yoan Valat/EPA POOL/dpa

Nach wochenlangen Protesten der "Gelbwesten" hat der französische Präsident Emmanuel Macron Zugeständnisse angekündigt. So soll es bei Überstunden weder Steuern noch Sozialabgaben geben. Der Mindestlohn soll um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Das kündigte Macron im Fernsehen an.



Am Samstag waren wieder 100.000 Menschen für Steuergerechtigkeit und höhere Kaufkraft auf die Straße gegangen. Es war das vierte Protest-Wochenende in Folge. In Paris war es erneut zu Krawallen gekommen.