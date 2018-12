In Stuttgart patrouillierten schwer bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung. Die Polizei kontrollierte auch Fahrzeuge an den Zufahrtsstraßen. Wie lange die Maßnahmen andauern sollen, war zunächst unklar. Der Flugbetrieb lief normal weiter. Die Sicherheitsvorkehrungen an den baden-württembergischen Flughäfen seien eine "reine Vorsichtsmaßnahme", erklärte die Polizei. "Derartige Hinweise oder Vorkommnisse gibt es immer wieder, vor allem um die Weihnachtszeit." Gerade nach dem jüngsten Anschlag in Straßburg mit fünf Toten müsse man aber weiter wachsam sein. Die Maßnahmen treffen den Airport zur Hauptreisezeit. Heute werden bis zu 35.000 Reisende erwartet, sagte eine Sprecherin - 10.000 mehr als an anderen Tagen.