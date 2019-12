Leere Bahnhöfe sind in Frankreich derzeit keine Seltenheit.

Quelle: Francois Mori/AP/dpa

Am fünften Tag in Folge werden in Frankreich wieder massive Behinderungen im öffentlichen Verkehr erwartet. Grund sind die Streiks gegen die geplante Rentenreform. Auch heute werde der Bahnverkehr wieder schwer gestört sein, kündigte die französische Staatsbahn SNCF an. Nur rund 20 Prozent der Hochgeschwindigkeitszüge TGV sollen fahren.



Die Ausfälle betreffen auch den Zugverkehr von und nach Deutschland. Auch der Pariser Nahverkehr soll wieder weitgehend stillstehen - ein Großteil der Metrolinien wird nicht bedient.