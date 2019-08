Oppositionskandidatin Ljubow Sobol wird abgeführt. Archiv

Quelle: Dmitry Serebryakov/TASS/dpa

Begleitet von einem massiven Aufgebot der Polizei haben in Moskau Tausende Menschen gegen Polizeigewalt und für faire und freie Wahlen demonstriert. Erwartet wurden zu der von den Behörden genehmigten Kundgebung bis zu 100.000 Teilnehmer.



Mit den Protesten will die Opposition erreichen, dass alle Kandidaten zur Stadtratswahl in vier Wochen zugelassen werden. Regierungskritiker sind dort wegen angeblicher Formfehler nicht zugelassen. Viele prominente Oppositionspolitiker sitzen in Haft.