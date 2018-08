Das beste Beispiel sind die sogenannten Quereinsteiger im Klassenzimmer. Sie haben Fächer wie Chemie oder Germanistik studiert, aber nicht auf Lehramt. Sie bringen das notwendige Fachwissen mit, aber nicht den pädagogischen Hintergrund - und vereinen damit Chancen und Risiken wie kaum eine andere Sofortmaßnahme.



In Berlin versuchen die Verantwortlichen die Gefahren durch ein bestimmtes Verfahren zu minimieren. Beate Stoffers, die Sprecherin der Bildungssenatorin, nennt den studierten Chemiker als Musterbeispiel. "Chemie ist ein bundesweites Mangelfach", sagt sie. Ein Fach also, in dem es weniger ausgebildete Lehrer gibt als benötigt.



"Wenn Sie nun ein studierter Chemiker sind und Lehrer werden wollen, werden Sie zu einem Casting eingeladen", sagt Stoffers. "Dort sitzen dann vielleicht 100 Schulleiter. Und die fragen: Welche pädagogische Erfahrung bringen Sie mit? Haben Sie schon einmal mit Jugendlichen zusammengearbeitet? Warum wollen Sie Lehrer werden?" Der Bewerber erzähle dann vielleicht, dass er seit Jahren die Nachwuchsmannschaften seines Hockey-Teams trainiere, sich auch in der Schule eine Hockey-AG vorstellen könne und sein Fachwissen an Schüler weitergeben wolle. "Wenn ein Schulleiter nun sagt: 'Sie möchte ich haben' - das ist die Voraussetzung, wir drücken niemanden auf -, dann nehmen wir Sie in den Vorbereitungsdienst auf."



Dort arbeiteten die Quereinsteiger 18 Monate lang berufsbegleitend auf ihr Staatsexamen hin, sagt Stoffers - genau wie Referendare. "Wenn das nichts wird, dann wird es auch nichts mit dem Lehrerberuf", sagt Stoffers, die zugibt: "Wir werden in hohem Maße auf Quereinsteiger zurückgreifen müssen." Und die glaubt: "Das kann auch Vielfalt in die Berliner Bildungslandschaft bringen, wenn Lehrkräfte nicht nur 'Schule, Universität, Schule' kennengelernt haben in ihrem Leben, sondern auch andere Berufe."



Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, ist dennoch skeptisch. Nicht jedes Bundesland habe ein Verfahren wie Berlin. Es gebe auch Länder, in denen Seiteneinsteiger schon vor ihrer pädagogische Zusatzausbildung unterrichten dürften. In Nordrhein-Westfalen etwa, wo die Qualifizierung erst berufsbegleitend stattfinde - zu spät, wie Beckmann findet.



Anton Wulke, der im Frühjahr sein Abitur gemacht hat und derzeit noch Sprecher des Generalsekretärs der Bundesschülerkonferenz ist, teilt Beckmanns Bedenken. Er fordert, "dass länderübergreifend verbindliche Standards gelten". Das sei derzeit zu wild. "Quereinsteiger sind fachlich zwar meistens top ausgebildet, besitzen aber fast gar keinen pädagogischen Hintergrund", kritisiert Wulke. "Natürlich kann ein Germanist in der Grundschule problemlos Deutsch unterrichten. Aber ob er es dem Erst- oder Zweitklässler auch vermitteln kann, ist eine ganz andere Frage."

Bildquelle: dpa