Bei der Schwerpunktbejagung werden aufgeforstete Flächen gezielt bejagt, erklärt Anna Martinsohn vom Deutschen Jagdverband. Viele Jäger säßen regelmäßig auf mobilen Hochsitzen in der Aufforstungsfläche. Dort gäbe es neben jungen Laubbäumen ein Potpourri an Nahrungspflanzen für das heimische Wild. Dies ziehe Reh, Hirsch und Damwild aus den umliegenden Gebieten an. Durch Abschüsse und die menschliche Witterung würden diese Flächen dann temporär für das Wild unattraktiv gemacht. So könnten die jungen Bäume wachsen. Eine Schwerpunktbejagung funktioniere nur, wenn andere Flächen nicht bejagt würden und das Wild sich dorthin zurückziehen könne. Mit Wildäckern und Wildwiesen an ungenutzten Holzlagerplätzen an denen nicht gejagt werde, könnten solche Rückzugsräume geschaffen werden.