Zwei Pflegerinnen schieben Patienten im Rollstuhl. Symbolbild

Die Bundesregierung will bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege erreichen, um zu mehr Fachkräften zu kommen. "Es muss cool werden, Pflegekraft zu sein", sagte Familienministerin Giffey. Gemeinsam mit Arbeitsminister Heil (beide SPD) und Gesundheitsminister Spahn (CDU) hat sie ein entsprechendes Maßnahmenpaket vorgelegt.



Die Ziele: bessere Bezahlung in der Altenpflege und ein schnelleres und leichteres Anwerben von Kräften aus dem Ausland. In der Pflege sind fast 40.000 Stellen unbesetzt.