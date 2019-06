Den "Masterplan Stadtnatur" beschloss das Bundeskabinett am Donnerstag in Berlin. Das solle nicht nur Tieren und Pflanzen helfen, sondern auch Erholungsräume für Stadtbewohner schaffen und die Anpassung an den Klimawandel voranbringen, sagte der Parlamentarische Staatssekretär Florian Pronold (SPD). "Betonwüsten" müssten in Zeiten von Starkregen und Hitzewellen der Vergangenheit angehören. "Wir müssen unsere Städte umbauen und hier auch für mehr Grün, für mehr Beschattung sorgen." Wo Boden entsiegelt werde, also freigelegt, könne Wasser besser ablaufen.