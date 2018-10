Alexander Zverev Quelle: reuters

Alexander Zverev hat den Einzug in sein viertes Masters-Endspiel in diesem Jahr klar verpasst und eine bittere Lehrstunde von Novak Djokovic kassiert. Deutschlands bester Tennisspieler musste sich im Halbfinale des Turniers von Shanghai dem Serben nach ganz schwacher Leistung 2:6, 1:6 geschlagen geben.



Djokovic, der keinen einzigen Breakball zuließ und nach genau einer Stunde als Sieger feststand, trifft im Finale am Sonntag entweder auf seinen Dauerrivalen Roger Federer (Schweiz) oder den Kroaten Borna Coric.