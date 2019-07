Luisa W. ist 29, seit zehn Jahren arbeitet sie beim Bundesnachrichtendienst (BND). Die junge Frau hat Analysen über islamistischen Terrorismus geschrieben, als Agentin im Ausland gearbeitet und auch in einer Stabsstelle in der BND-Zentrale. Seit kurzem ist sie eine von 50 Studentinnen und Studenten im geheimsten Masterstudiengang Deutschlands: "Intelligence and Security Studies" (MISS) nennt sich das neue Projekt - auf deutsch: "Geheimdienst- und Sicherheitsstudien". Am 1. Juli hat das Kernstudium am Rande des hochgesicherten BND-Neubaukomplex mitten in Berlin begonnen.