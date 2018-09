Der deutsche Astronaut Alexander Gerst auf der ISS. Quelle: ESA/NASA/Alexander Gerst/dpa

Der japanische Raumfrachter HTV-7 ist mit Material für den deutschen Astronauten Alexander Gerst an Bord gestartet. Der Frachter soll eine Lithium-Ionen-Batterie zur Internationalen Raumstation ISS bringen, die Gerst bei einem Außeneinsatz montieren soll. Es wird sein erster während der aktuellen Mission sein.



Der Frachter flog an Bord einer H-IIB-Rakete vom Tanegashima Space Center in Japan aus ins All. Die Batterien werden benötigt, um Energie aus den Solarzellen der ISS zu speichern.