Entladung von Militärgerät im Hafen von Bremerhaven.

Quelle: Karsten Klama/dpa

Die US-Streitkräfte haben bei dem Großmanöver "Defender Europe 20" mit der Verlegung von schwerem Gerät nach Europa begonnen. In Bremerhaven wurde das erste Schiff mit schwerem Militärgerät aus dem US-Bundesstaat Georgia entladen, darunter Panzer und Tankfahrzeuge.



Das Schiff hatte nach neuntägiger Überfahrt in Bremerhaven festgemacht. Zwei weitere werden folgen. Insgesamt nehmen 18 Länder an der mehrmonatigen Übung teil. Nach der Übung wird das gesamte Material wieder in die USA transportiert.