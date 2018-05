Piersanti Mattarella hatte sich als Regionalpräsident Siziliens darum bemüht, die unzähligen Verbindungen zwischen seiner Mitte-Rechts-Partei und der Schattenwelt des organisierten Verbrechens zu sprengen. Auf dem Weg zu einem Gottesdienst wurde er am 6. Januar erschossen. Sergio Mattarella war einer der ersten am Tatort und hielt auf dem Weg ins Krankenhaus seinen sterbenden Bruder in den Armen.