Der US-Spielzeugriese Mattel hat Anleger mit einem hohen Quartalsverlust und der Aussetzung seiner Dividendenzahlungen schockiert. Die Aktie fiel am Donnerstag nachbörslich zeitweise um 25 Prozent.



Im dritten Quartal rutschte der Barbie-Hersteller in die roten Zahlen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 603 Millionen Dollar (517 Millionen Euro). Im Vorjahreszeitraum hatte es noch 236 Millionen Dollar Gewinn gegeben. Mattel leidet auch unter der Insolvenz der US-Spielwarenkette Toys R Us.