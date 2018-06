"Es ist selbstverständlich, dass ich die Führung der Partito Democratico abgebe", sagte Matteo Renzi in Rom. Der Platz der PD sei nun in der Opposition. Die Regierungspartei Partito Democratio (PD) war bei der Wahl am Sonntag nach Auszählung fast aller Stimmen auf nur rund 19 Prozent gekommen. Die Partei, der auch Ministerpräsident Paolo Gentiloni angehört, verlor auch wichtige Direktmandate in Hochburgen wie der Toskana oder in Umbrien. Bei der Wahl 2013 lag die PD noch bei 25,4 Prozent.