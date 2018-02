Seit dem Gewinn der Amateurshow geht es in der Musikkarriere des talentierten Jungen nur bergauf. Er tourte rund um den Globus und spielte an einem Gospelkonzert sogar vor 19.000 Menschen. Er hat Verträge mit den Klavierherstellern Hammond und Yamaha. Im letzten Jahr brachte er sein erstes Album "Outta the Box" heraus. Das New York City Jazz Record Magazin bezeichnete es als eines der Besten Debütalben im Jahr 2017. Whitaker sieht sein Talent als Geschenk und genießt es. Kürzlich sagte er in einem Interview: "Ich fühle immer die Musik wenn ich spiele, ich liebe es Menschen zu inspirieren. Es fühlt sich fantastisch an."