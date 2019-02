Die große Frage, die jetzt geklärt werden muss: War die Verteidigungsministerin informiert? Ist ein wirtschaftlicher Schaden entstanden? Und was sind die Konsequenzen? "Beraterverträge in so einem großen Umfang und auch mit so einer Frechheit durchzusetzen, zum Teil ohne Aufträge - man kennt sich, man vergibt die Dinger - das passiert nicht einfach so. Da gibt es ein politisches Go von oben", sagt Höhn.