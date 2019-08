Machnig: Das klingt nach einem: Dass man Klarheit schaffen muss. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Sowohl was die GroKo angeht, was die SPD angeht, was die Sachthemen angeht. Das muss ins Zentrum der SPD rücken. Dann glaube ich auch, kann man verloren geglaubtes Vertrauen zurückgewinnen. Es wird Zeit, denn die Umfragen von zwölf oder 13 Prozent gehen an die Existenz und an die Zukunftsfähigkeit der SPD. Ich glaube, jetzt sind alle gefordert, sich dem zu stellen. Ich bin Mitglied der SPD seit 37 Jahren, mich treibt das um. Mich macht das traurig, mich macht das auch ein bisschen ängstlich, weil ich glaube dass die SPD im Parteienspektrum Deutschlands als starke Partei unverzichtbar ist. Sie deckt Themen ab, die andere Parteien nicht abdecken. Sie hat eine Integrationskraft über 150 Jahre gezeigt, die andere Parteien so nicht kompensieren können.