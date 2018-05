Mattis' Besuch in Südkorea erfolgte eine Woche vor dem Beginn der ersten Asien-Reise von US-Präsident Donald Trump, der mehrfach mit Alleingängen im Konflikt mit Nordkorea gedroht hatte. Bei seinen geplanten Gesprächen in Tokio, Seoul und Peking wird dann der Konflikt mit Pjöngjang ganz oben auf der Agenda stehen. Die Spannungen in der Region haben sich nach neuen Raketen- und Atomtests Nordkoreas in den vergangenen Monaten deutlich verschärft. Bei einem Ausflug an die schwer befestigte innerkoreanische Grenze hatte Mattis am Freitag betont, dass Washington keinen Krieg mit Nordkorea wolle und eine "diplomatische Lösung" anstrebe.