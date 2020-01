US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Archivbild

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Im Rechtsstreit über den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko hat US-Präsident Donald Trump einen weiteren juristischen Sieg errungen. Ein Berufungsgericht in New Orleans entschied, dass Trumps Regierung für den Mauerbau auf Geld aus dem Verteidigungsministerium zurückgreifen darf.



Das Gericht hob damit die Verfügung eines Bundesgerichts in Texas auf, das im Dezember die Nutzung der Pentagon-Mittel vorerst gestoppt hatte. Das Weiße Haus bejubelte die Entscheidung als "Sieg für die Rechtsstaatlichkeit".