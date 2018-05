Ein Areal zum Bau eines Grenzzaunes zu Mexiko ist bereitsvorbereitet Quelle: dpa

Genau darauf setzen die lokalen Bürgerrechtsgruppen. "Diese Mauer wird es niemals geben, weil sie niemals finanziert werden wird", so Wendy Batterson von der Initiative "Indivisible San Diego". Protestgruppen haben sich während der Bauarbeiten auffallend zurückgehalten. Nicht eine einzige Demonstration hat in dem hochgesicherten Industriegebiet stattgefunden. "Das würde nur unnötige Aufmerksamkeit erregen und am Ende mehr schaden als nutzen", meint Enrique Morones, Gründer der Menschenrechtsgruppe "Border Angels". Selbst wenn nach dem Ende der Testphase eines oder mehrere Modelle ausgewählt und eine Mauer gebaut werden sollte: Das Problem illegaler Einwanderung wird man damit nicht in den Griff bekommen, sagt Reece Jones, Autor des Buches "Violent Borders: Refugees and the right to move." "Mauern, das haben Beispiele in Europa und weltweit gezeigt, sind nicht sehr effektiv und können Bewegungen an der Grenze nicht dauerhaft stoppen."