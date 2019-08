Michael Müller legt an der Mauer-Gedenkstätte einen Kranz nieder.

In der zentralen Mauer-Gedenkstätte in Berlin ist an die Opfer der deutschen Teilung erinnert worden. Bei einer Andacht am 58. Jahrestag des Mauerbaus wurde in der Kapelle der Versöhnung eine Kerze für alle Mauertoten entzündet. Danach legte unter anderen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mauer-Denkmal Kränze nieder.



Im Schloss Bellevue betonte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, das "Schandmal aus Beton und Stacheldraht" habe Leid und Unglück über Viele gebracht.