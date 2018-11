In Berlin ist heute auch an den Mauerfall vor 29 Jahren erinnert worden. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Am 29. Jahrestag des Mauerfalls ist in Berlin an die Opfer der deutschen Teilung erinnert worden. Angehörige und frühere DDR-Oppositionelle steckten Rosen in die erhaltene Hinterlandmauer an der Bernauer Straße. Berlins Regierungschef Michael Müller warnte vor einer neuen Spaltung der Gesellschaft.



Die Teilung dauerte mehr als 28 Jahre. In Berlin starben nach dem Mauerbau vom 13. August 1961 nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mindestens 140 Menschen durch das DDR-Grenzregime.