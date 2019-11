Mit Appellen für den Erhalt der freiheitlichen Demokratie und Dank an die europäischen Nachbarstaaten ist am Samstag bundesweit der 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 1989 gefeiert worden.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dankte vor Zehntausenden Menschen am Brandenburger Tor in Berlin den Ostdeutschen für die friedliche Revolution und den Mauerfall. "Sie, die Mutigen in der DDR, haben Geschichte geschrieben: Demokratiegeschichte, Weltgeschichte. Dafür können ihnen wir auch 30 Jahre später nicht dankbar genug sein", sagte Steinmeier