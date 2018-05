Lego. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Das eher durchwachsene Geschäft mit Spielwaren im Jahr 2017 wirkt sich auch auf die Zahlen von Marktführer Lego aus. In Deutschland meldete das dänische Unternehmen einen Umsatzrückgang um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



"2017 war für den Spielzeugmarkt und auch für Lego kein einfaches Jahr", räumte Geschäftsführer Frederic Lehmann in Nürnberg zur Spielzeugmesse ein. Legos Marktanteil in Deutschland betrug im vergangenen Jahr 16,8 Prozent - und habe damit 0,4 Prozentpunkte verloren.