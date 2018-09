US-Präsident Donald Trump steigt aus der Air Force One. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Präsident Donald Trump hat das US-Justizministerium aufgefordert, den Maulwurf in den Reihen der Regierung zu suchen. Das sagte Trump nach Angaben von mitreisenden Reportern an Bord der Air Force One. Es gehe hier um eine Frage nationaler Sicherheit.



Die "New York Times" hatte am Mittwoch einen anonymen Beitrag eines Regierungsvertreters veröffentlicht, der in drastischen Worten mit dem Präsidenten ins Gericht geht. Trump hatte auch die Zeitung scharf angegriffen für diesen Schritt.