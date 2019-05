Die Hand einer alten Frau. Symbolbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr als jedes dritte in diesem Jahr geborene Mädchen (37 Prozent) wird einer Studie zufolge seinen 100. Geburtstag erleben. Von den heute geborenen Jungen werde mehr als jeder Zehnte (11 Prozent) 100, zeigen Berechnungen des Max-Planck-Instituts im Auftrag der deutschen Versicherungswirtschaft.



Die durchschnittliche Lebenserwartung neugeborener Frauen geben die Forscher demnach mit 94,8 Jahren an. Bei den Männern sind es 88,6 Jahre. Ein Alter von 90 werde in Zukunft völlig normal, hieß es.