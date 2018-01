Rettungskräfte haben in Sestriere viel zu tun. Quelle: Alessandro Di Marco/ANSA/ap/dpa

Nach dem Niedergang einer Lawine auf ein Ferienhaus im norditalienischen Sestriere ist die Gefahr nicht gebannt. Lawinengefahr herrschte in allen Alpenregionen Italiens, besonders angespannt war die Situation im Aostatal und in Teilen des Piemonts, wo die jeweils zweithöchste Warnstufe 4 galt.



In Sestriere wurden Dächer vom Schnee befreit, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. In dem Wintersportort waren 29 Menschen aus einem Haus gerettet worden, das eine Lawine verschüttet hatte.