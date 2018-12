Premierministerin Theresa May setzt heute ihre Rettungsmission für das von ihr mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen fort, für das sie im britischen Unterhaus keine Mehrheit findet. In Dublin will sie den irischen Premier Leo Varadkar treffen - tags zuvor war sie in Den Haag, Berlin und Brüssel.



In ihrem eigenen Land wächst unterdessen der Druck - es mehren sich die Spekulationen über einen bevorstehenden Misstrauensantrag gegen May.