Sollte ihr Abkommen bis zum 12. März erneut abgelehnt werden, so May bei einer Erklärung im Unterhaus, will sie die Abgeordneten zunächst darüber entscheiden lassen, ob das Land die EU am 29. März ohne Abkommen verlassen soll. "Das Vereinigte Königreich wird am 29. März nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Unterhauses ohne Deal austreten", sagte May. Noch am Montag hatte die Premierministerin erklärt, sie halte am Austrittsdatum fest.