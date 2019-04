Die britische Premierministerin Theresa May bittet um eine Verschiebung des Brexit-Datums auf den 30. Juni. Dies schrieb sie in einem am Freitag veröffentlichten Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Eigentlich soll Großbritannien bereits am 12. April aus der EU ausscheiden. Eine Verlängerung bis zum Sommer würde bedeuten, dass Großbritannien an der Europawahl im Mai teilnehmen müsste. Dafür wolle Großbritannien Vorbereitungen treffen, heißt es in dem Brief von May.