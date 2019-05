May droht also indirekt mit ihrem Nachfolger. Und mit fortwährendem Chaos. Sie selbst glaubt nicht an die befreiende Kraft eines zweiten Referendums. Denn das, so die Premierministerin, habe das Potential die britische Politik in einen "Albtraum dauerhaft polarisierter Politik" zu führen. Der Wahlkampf um das EU-Parlament, für das in Großbritannien am 23. Mai gewählt wird, macht klar, was sie meint. Knapp drei Jahre nach dem Referendum schickt Nigel Farage sich an, mit seiner Brexitpartei jede dritte Stimme einzufahren.