In einem Jahr, im März 2019, wird der Brexit vollzogen - bislang ist nicht abzusehen, ob in einer "weichen" oder "harten" Version. Großbritannien sei bereit, handelspolitische Regelungen ähnlich denen der EU auch nach dem Brext beizubehalten. Ziel sei ein freier Warenverkehr ohne Zölle und andere Hindernisse. Die regulatorischen Standards des Königreichs und der EU "werden in der Zukunft im wesentlichen ähnlich bleiben", sagte May in der mit Spannung erwarteten Grundsatzrede, in der sie ihre Vorstellungen über die künftigen beiderseitigen Wirtschaftsbeziehungen darlegte.