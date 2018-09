May will am Mittwochabend in Salzburg ihre Sicht der Dinge bei den Brexit-Verhandlungen schildern. Am Donnerstag diskutieren die übrigen 27 EU-Staaten ohne May über den Brexit sowie über einen Sondergipfel im November. Spätestens dann sollen die Verhandlungen über einen Austrittsvertrag mit London abgeschlossen werden, damit Großbritannien wie geplant Ende März 2019 in einem geordneten Verfahren aus der EU ausscheiden kann.