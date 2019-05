May will das Parlament in London an diesem Mittwoch über ihren neuen Brexit-Plan informieren. May hatte betont, dass die Voraussetzung für ein zweites Referendum sei, dass die Abgeordneten den Gesetzentwurf zum Abkommen für einen EU-Austritt Großbritanniens in zweiter Lesung durchwinken. Das Gesetzgebungsverfahren Anfang Juni gilt als letzte Hoffnung für den Brexit-Deal, den May mit der EU ausgehandelt hatte. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hätte eigentlich schon im März erfolgen sollen.