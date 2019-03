Wird der Vertrag trotz der Nachbesserungen abgelehnt, will May am Mittwoch über ein Ausscheiden ohne Deal abstimmen lassen. Findet auch das keine Mehrheit, sollen die Abgeordneten am Donnerstag entscheiden, ob London eine Verschiebung des Brexits beantragen soll. Laut aktuellem Plan soll sich Großbritannien am 29. März von der EU trennen.



May hatte sich am Montagabend kurzfristig mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Straßburg getroffen. Dieser stellte bereits klar, dass die Nachbesserungen nicht über das bisherige Mandat der übrigen 27 EU-Staaten hinaus gegangen seien. In Richtung der britischen Abgeordneten sagte er, eine "dritte Chance" werde es nicht geben. Werde dieser Vertrag nicht angenommen, werde der Brexit womöglich gar nicht stattfinden. Eine Verlängerung der Austrittsfrist sei nur bis zur Europawahl Ende Mai möglich, andernfalls müsse Großbritannien an der Wahl teilnehmen.