Hancock wurde in der ersten Wahlrunde Sechster.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Im Rennen um die Nachfolge von Theresa May an der Spitze der konservativen Tories in Großbritannien ist das Bewerberfeld auf sechs geschrumpft. Gesundheitsminister Matt Hancock zog sich aus dem Rennen zurück, wie er auf Twitter bekanntgab. Er wolle nun herausfinden, welcher der beste Weg sei, um die Werte zu fördern, die ihm wichtig seien.



In der ersten Runde zur Wahl des neuen Tory-Vorsitzenden war Hancock auf Platz sechs gelandet. Ex-Außenminister Boris Johnson erhielt 114 von 313 Stimmen.