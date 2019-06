Was hat Boris, wie ihn bis vor kurzem selbst gestandene Journalisten kumpelhaft nannten, getan, dass Carrie Symonds ihn angeschrien hat, er solle sie in Ruhe lassen ("get off")? Warum ist er nicht gegangen, als sie ihn dazu aufgefordert hat ("get off my flat") und vor allem: warum will er zu alldem nichts sagen, er, der sonst um keine Antwort verlegen ist?

Die Lager im Land streiten darüber, ob sein Privatleben einfließen darf oder muss in die Frage, wie geeignet der Mann für den Top-Job ist. Und es wird wild spekuliert, ob der Zwischenfall Johnsons Ambitionen beenden, ob er also seinen erheblichen Vorsprung dadurch einbüßen könnte. Diejenigen, die nun darüber entscheiden, ob Johnson oder Hunt Premier wird, sind die konservativen Parteimitglieder (genaue Zahlen über ihre Stärke gibt es nicht, die Angaben schwanken zwischen 130.000 und 160.000).